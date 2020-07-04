BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
GÜNCEL

Ümraniye'de Yeşilçam konseptli kafe açıldı

ÜMRANİYE'de sosyal mesafeli Yeşilçam konseptli kafe açılışı gerçekleşti. Kafe açılışına Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Hababam Vokal Grubu katıldı.

Çakmak Mahallesi'nde açılan kafede sosyal mesafe kurallarının uyulması dikkat çekti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Hababam Vokal Grubu, kafenin Ümraniye Çakmak Şube açılışında buluştu. Kafenin Yeşilçam konsepti ile dizayn edilmesi dikkat çekti.

Masalarda ve duvarlarda Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Müren, Banu Alkan, Tarık Akan, Filiz Akın, Ayhan Işık gibi isimlerin fotoğraflar yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Mardin Derik'te kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Müsiad'dan patlayan havai fişek fabrikasının sahibine ziyaret! Moral yemeğine gittiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 gözaltı
Dezenfektan üreten meslek lisesinde patlama! İki öğretmen yaralandı
Ümraniye'de sosyal mesafeli Yeşilçam konseptli kafe açıldı
Sağlık Bakanı koronavirüste son durumu açıkladı: Tedirginliğimizi artıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasında
Havai fişek fabrikası mağdurunun acısını provoke eden muhabire dava
Sakarya'daki patlamada ölü ve yaralı sayısı arttı! Son durum açıklandı
4 ay sonra sahnelere dönen Gülben Ergen, cesur yırtmacıyla nefes kesiyor
Ozan Güven sessizliğini bozdu! Asıl ben darp gördüm...
'Büyükada davası'nda karar çıktı! Hak savunucularına ceza
CHP'li İlhan Kesici: İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahte!
Formasyon ne demek kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne olacak?