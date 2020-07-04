Ümraniye'de Yeşilçam konseptli kafe açıldı

Çakmak Mahallesi'nde açılan kafede sosyal mesafe kurallarının uyulması dikkat çekti. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Hababam Vokal Grubu, kafenin Ümraniye Çakmak Şube açılışında buluştu. Kafenin Yeşilçam konsepti ile dizayn edilmesi dikkat çekti.

Masalarda ve duvarlarda Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Müren, Banu Alkan, Tarık Akan, Filiz Akın, Ayhan Işık gibi isimlerin fotoğraflar yer aldı.