CHP'de çarşı karıştı! İmamoğlu ve İlhan Kesici karşı karşıya!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun aldığı tablonun hem israf hem olduğuna dikkat çeken Kesici, "Ne olduğu belli değil, bir tablo getiriyorsun al sana Fatih'in tablosu diyorsun. Bu tablo gerçek değil, sahte" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefeti beğenmediğini dile getiren İlhan Kesici, "Tayyip Erdoğan 18 yıldır kazanıyor. Neden? Çünkü CHP buna imkan tanıyor. Sen AK Parti demek yerine AKP dersen, sen Cumhurbaşkanı yerine diktatör dersen, sen halkın yüzde 51'i tarafından seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edersen... sonra da AK Partili kardeşlerimden oy istiyorum derksen millet sana oy vermez. Kemal Bey, ülkücü kardeşlerim ifadesini kullanıyor sık sık. Tamam da ülkücülerin vazgeçmediği Devlet Bahçeli'ye küfür ettiriyorsun. O kardeşler sana gelmez o zaman" dedi. Peki İlhan Kesici ne yapmak istiyor?