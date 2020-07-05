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EKONOMİ

Bakan dev projeyi duyurdu: 2 yıl içinde tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu’na TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AK Partili milletvekilleri eşlik etti.

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Adil Karaismailoğlu, Mersin’de devam eden projelerin en kısa zamanda bitirilmesi için takipte olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye genelinde 24 olan havalimanı sayısını 56’ya yükselttiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, 30 milyon olan yolcu sayısını da 210 milyona çıkarttıklarını kaydetti.

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