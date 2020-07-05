Kırgızistan'da sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle çökmek üzere
Kırgızistan'da son günlerde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sağlık sistemi çöktü. Hastaların yatakların dolması nedeniyle tedavilerin hastane bahçelerinde yapıldığı Bişkek'te nüfusun yarısının virüse yakalandığı ileri sürüldü.
Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, 1065 sağlık çalışanının testlerinin pozitif olduğu ve tedavilerinin sürdüğünü açıklarken, sosyal medyadan Türkiye'ye yardım çağrıları yapılıyor.