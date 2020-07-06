BIST 117.869
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 391,44
YEREL

Olayın adresi Esenyurt! 4 kadın bir adamı sokak ortasında evire çevire dövdü

İSTANBUL Esenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Olay, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Kadınlar ve saldırıya uğrayan adam eline ne geçtiyse fırlattı

Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.

Kavga nedeniyle trafik bir süreliğine durdu

Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da 3,5 yaşındaki torununu taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltında
Erdoğan'a sunulacak sosyal medya düzenlemesi! ABD ve Fransa modeli
Yine çin yine yeni bir salgın! Koronavirüs bitmeden 'bubonik veba' salgını başladı
Van'da eylem ve etkinliklere 15 gün yasak geldi
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Irak Başbakanı'na mektup
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aylin Cesur'dan Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler
Koronavirüsü böyle mi önleyeceğiz? Metrobüsler tıklım tıklım
BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanır MEB son açıklama
Hindistan'da virüsten korunmak için altından maske yaptırdı
Kahramanmaraş'ta canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza
65 yaş maaşı zamlandı 2020 temmuz zamlı maaşı ne zaman ödenecek?
İstanbul Büyükçekmece'de güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
Aydan Kaya instagramdan duyurdu bakın eşi kimdir?