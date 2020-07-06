Aylin Cesur'dan Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler

İstanbul'da 3,5 yaşındaki torununu taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltında

Erdoğan'a sunulacak sosyal medya düzenlemesi! ABD ve Fransa modeli

Yine çin yine yeni bir salgın! Koronavirüs bitmeden 'bubonik veba' salgını başladı