Aylin Cesur'dan Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler
İyi Partili vekil Aylin Cesur, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" diyerek eleştirdi.
İyi Parti Burdur 2. Olağan Kongresi, Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda gerçekleşti.
Kongrede gündem, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalardı...
Kongrede konuşmayı, Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmeye çalışan ve eleştirileri üzerine çeken İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptı...
İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal sözler