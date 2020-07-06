BIST 117.869
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 391,44
POLİTİKA

Aylin Cesur'dan Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler

İyi Partili vekil Aylin Cesur, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" diyerek eleştirdi.

İyi Parti Burdur 2. Olağan Kongresi, Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda gerçekleşti.

Kongrede gündem, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalardı...

Kongrede konuşmayı, Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmeye çalışan ve eleştirileri üzerine çeken İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptı...

İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal sözler

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da 3,5 yaşındaki torununu taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltında
Erdoğan'a sunulacak sosyal medya düzenlemesi! ABD ve Fransa modeli
Yine çin yine yeni bir salgın! Koronavirüs bitmeden 'bubonik veba' salgını başladı
Van'da eylem ve etkinliklere 15 gün yasak geldi
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Irak Başbakanı'na mektup
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüsü böyle mi önleyeceğiz? Metrobüsler tıklım tıklım
Hindistan'da virüsten korunmak için altından maske yaptırdı
BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanır MEB son açıklama
Kahramanmaraş'ta canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza
İstanbul Büyükçekmece'de güvenlik görevlisine feci dayak kamerada
65 yaş maaşı zamlandı 2020 temmuz zamlı maaşı ne zaman ödenecek?
Kırgızistan'da sağlık sistemi koronavirüs nedeniyle çökmek üzere
Aydan Kaya instagramdan duyurdu bakın eşi kimdir?