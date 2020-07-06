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Franck Ribery'nin evini soydular

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin İtalya'daki evi, hırsızlar tarafından soyuldu.

İtalyan Repubblica'nın haberine göre; Fiorentina'nın Serie A'da Parma ile deplasmanda oynayacağı maç için Floransa dışında olmasını fırsat bilen hırsızlar, Ribery'nin evini soydu.

Mücevherler ve değerli eşyalar çalındı

Pazar günü oynanan maçın ardından haberi alan yıldız futbolcu, apar topar Floransa'ya döndü ve çalınan eşyalarını tespit etmek için evine gitti. İlk belirlemelere göre mücevherler ve değerli eşyaların çalındığı, tam tespitin yapılması için emniyetin gerekli çalışmaları devam ettirdiği vurgulandı.

Kasım ayında sakatlanıp ameliyat olan ve 4 aylık tedavinin ardından pandemi dönüşü formasına tekrar kavuşan Ribery, Parma maçında da ayağına darbe aldı ve 66. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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