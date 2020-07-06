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Şehir hastanelerini eleştiren ünlü oyuncu Umut Oğuz, özür diledi

Oyuncu Umut Oğuz, rahatsızlanan eşine bakmayan sağlık sigortası şirketine ateş püskürdü, eşinin tedavi gördüğü Başakşehir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Oyuncu Umut Oğuz, rahatsızlanan eşinin tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı. 

Özel sağlık sigortası olmasına rağmen gerekli hizmeti alamayan oyuncu Umut Oğuz, başından geçenleri video ile paylaştı.

"Özel hastanelerin, özel sağlık sigortaların benim için çöp olduğu gün"

Oğuz, "Ben de ön yargılıydım, şehir hastanelerine ben de salladım. Ama şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane. Muhteşem bir anlayışla şehir hastanesinde tedavi olduk. Özel hastanelerin, özel sağlık sigortaların benim için çöp olduğu gün" dedi.

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