Kaptanı denize düşünce... Bodrum'da korkutan anlar!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat botu kullanan kaptan bir anda denize düştü. Hareketi devam eden sürat botunun, uzun süre kendi etrafından döndüğü görüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Göltürkbükü Mahallesi açıklarında seyreden sürat botunun kaptanı denize düştü.
Çevresinde tehlikeli şekilde dönerek etrafındaki teknelere çarpma tehlikesi atlatan botu durdurulabilmek için sahil güvenlik ve çevredeki teknecilerden destek istendi.
Sürat botu durdurularak kıyıya çekildi, olayda yaralanan olmadı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde botun etrafında dönmesi yer alıyor.