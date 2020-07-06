BIST 117.735
DOLAR 6,87
EURO 7,78
ALTIN 393,30
YEREL

Kaptanı denize düşünce... Bodrum'da korkutan anlar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat botu kullanan kaptan bir anda denize düştü. Hareketi devam eden sürat botunun, uzun süre kendi etrafından döndüğü görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında seyreden sürat botunun kaptanı denize düştü.

Çevresinde tehlikeli şekilde dönerek etrafındaki teknelere çarpma tehlikesi atlatan botu durdurulabilmek için sahil güvenlik ve çevredeki teknecilerden destek istendi.

Sürat botu durdurularak kıyıya çekildi, olayda yaralanan olmadı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde botun etrafında dönmesi yer alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Ceyhan'dan süper bulaştırıcı açıklaması! Bu mesleklere dikkat!
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık makam odasının kapısını söktürdü
Vakaların üçte ikisi Şahinbey ilçesinden Gaziantep Valisi Gül uyardı
Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini, Real Betis ile el sıkıştı
Cem Küçük'ten ÖSYM Başkanı'na hem tepki hem de öneri!
Bakan Hulusi Akar İtalyan mevkidaşını kabul edecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Köse'den Mansur Yavaş'a ağır sözler
Ormanlık alanda görünen anne ayı bakın ne yaptı
Bodrum'un ilk ve tek yeni nesil meyhanesi
Karaman'da dehşete düşüren olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı
Minibüste pes dedirten manzara! 12 kişi olması gerekirken...
Doğan Kabak yaşı kaç Exatlon Challenge Doğan Kabak aslen nereli?
İlhan Kesici CHP’den istifa edip AK Parti’ye mi geçecek?
Betül Böçkün kimdir yaşı kaç aileden veto alan sevgilisi kim?