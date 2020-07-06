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Minibüste pes dedirten manzara! 12 kişi olması gerekirken...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yolcu alması beklenene minibüslerde karşılaşılan manzaralar 'pes' dedirtiyor. Bu manzaralardan biriyle Esenyurt’ta karşılaşıldı. Polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı.

Yeni tip Korona virüs salgınını önleme amacıyla sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlatılırken İstanbul Emniyeti’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı. Esenyurt’ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı. Minibüs sürücüsünde hem hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 105 lira idari para cezası uygulandı. 

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