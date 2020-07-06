Türkiye’den Yemen’e 250 bin kişilik yardım

Yemen’de 29 milyonluk nüfusun yaklaşık 21 milyonu, gıda başta olmak üzere insanî yardıma muhtaç durumda. Yardıma muhtaç olanların yarısı, acil yardıma ihtiyaç duymakta. Ülkede artan yoksulluk ve açlığın, yakın gelecekte insanî felakete dönüşmesinden endişe edilmekte. Yemen’de koleradan etkilenenlerin sayısı yarım milyonu aşmış̧ durumda. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme, ishal ve solunum yolu enfeksiyonundan ötürü hayatını kaybediyor. Koronavirüs süreci ile birlikte bu rakam daha da arttı. 3 milyona yakın insan iç göçe maruz kaldı. 14,8 milyon insan ise temel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymakta.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise Yemen’deki faaliyetlerine uzun yıllardır olduğu gibi bugün de devam ediyor. 2015 yılında başlayan iç karışıklık neticesinde artan insani yardıma muhtaç kişi sayısına göre İHH da Yemen’deki faaliyetlerini paralel oranda artırdı. Bu kapsamda İHH, sadece 2020 yılının ilk yarısında Yemen’de muhtaç durumda bulunan 250 bin mağdur ve mazluma acil yardım malzemesi ulaştırdı. İHH, Yemen’de gıda, sağlık, barınma ve giysi gibi alanlarda faaliyet yürüttü.