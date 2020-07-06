Cüneyt Özdemir'in "Twitter'ı kapatacak mısınız?" sorusuna Mahir Ünal'dan cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Ünal 'Twitter'ı kapatacak mısınız?' sorusuna 'Twitter bugün Alman hukukunu, Fransız hukukunu tanıyor. Ancak Türkiye'de ne hukuki ne de mali yükümlülük altına girmiyor. İran'da bugün bu siteler kapalı ama herkes VPN üzerinden giriyor. Biz sosyal ağlarla sonuna kadar görüşmelerimizi, müzakerelerimizi sürdüreceğiz. Kapatmak tabi ki çözüm değil' cevabını verdi.