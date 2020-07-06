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POLİTİKA

Akar: Bazı ülkeler NATO'yu Türkiye'ye karşı araç olarak kullanmaya çalışıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkelerin Türkiye'nin hamlelerini kendi çıkarlarına aykırı bulduğunda NATO'yu araç olarak kullanmaya çalıştığını savundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın Misrata Hava Üssü'nde BBC'den Orla Guerin'in sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'i desteklemesinin müttefikliğe uymadığını söyleyen Akar, Fransa'nın siyasi hatalarını telafi etmek için Türkiye ile gerilim yaratmaya çalıştığını belirtti.

Taciz iddiası

Libya açıklarında bir Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili de konuşan Akar "Biz Fransız gemisinin taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı" dedi ve gerçeklerin NATO tarafından önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacağını söyledi.

"Bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin Libya'daki geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Akar, iki halkın 500 yıllık ortak geçmişi, değerleri ve tarihi olduğunu aktardı, "Bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

''NATO'yu araç olarak kullanıyorlar''

Akar, bazı ülkelerin Türkiye'nin hamlelerini kendi çıkarlarına aykırı bulduğunda NATO'yu araç olarak kullanmaya çalıştığını savundu: "Bazı ülkeler tekil olarak, bireysel olarak, münferit olarak kendi menfaatlerine aykırı buldukları tavır ve hareketlerimizi, bir şekilde uydurmak için NATO'yu araç olarak kullanıyorlar."

Ege'de yaşanan gerilim

Ege'de yaşanan gerilimlere de değinen Akar "Lozan anlaşması 23 adanın silahlandırılamayacağını söylüyor. Fakat bu adalardan 16'sı komşumuz tarafından silahlandırılmış durumda" dedi, Yunan yetkililerin bazı kayalıklarda abartılı törenler ve ziyaret yapmasını eleştirdi.

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