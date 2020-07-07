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18 yaşındaki Arya: Delil olması için öldürülmem mi gerekiyor

Arya isimli 18 yaşındaki genç kadının sosyal medyada paylaştığı video, sosyal medyada gündem oldu.

Arya adlı 18 yaşındaki genç kızın isyanı sosyal medyada yankı buldu. Telefonla taciz edildiğini ve ölümle tehdit edildiğini ileri süren Arya, ses kayıtları ve ekran görüntüleriyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ancak şahısla ilgili takipsizlik kararı verildiğini iddia etti.

Gazeteci Turgay Güler, Arya adlı genç kızın feryadını twitter'dan paylaştı. Genç kızın yalan söyleyebileceği hatta Gezici olduğu ileri sürülse de Güler, beyanın esas olduğunu ve mutlaka konunun araştırılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada da binlerce kullanıcının paylaştığı görüntülerde Arya, tehdit edildiğini ancak savcılığın takipsizlik kararı verdiğini iddia etti. 

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