BIST 118.103
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 393,28
MEDYA

Müge Anlı ortaya çıkardı! 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış!

Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kuzeninin, cesedi babasının bahçesinde bulunan 9 metrelik su kuyusuna attığı belirlendi. Suçlamaları reddeden şüphelinin 7 yıl önce kiraladığı aracın PTS kayıtları ve telefon sinyallerinin kesiştiği noktadan yola çıkan polis, cesedin yerini tespit etti.

Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) ailesi, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı programı ekibinden yardım talebinde bulundu.

Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S., hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Programa katılan Levent Karaduman’ın annesi ve kız kardeşi, gelen haberi canlı yayında Müge Anlı’dan öğrendi. Anne aldığı haber karşısında dua ederek gözyaşına boğuldu. Müge Anlı’ya teşekkür eden anne Mesude Karaduman, “Rabbime şükürler olsun, Rabbim sesimi duydu, siz ve ekipler vesile oldu. Size ve Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ederim” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Şile 4 gündür susuz vatandaş isyanda!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
''Atatürk'ün Hatırasına Hakaret'' soruşturmasında karar!
Havai fişek fabrikasının sahibi ağlayarak anlattı: Bu üçüncü patlama
Motorine zam geldi! Bu geceden itibaren 10 kuruş zam geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Altın Kelebek'te kimler ödül aldı?
Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını!
Diyanet TV yaz kuran kursu canlı yayın frekans bilgileri ayarlama 2020
Akar: Bazı ülkeler NATO'yu Türkiye'ye karşı araç olarak kullanmaya çalışıyor
Cüneyt Özdemir'in "Twitter'ı kapatacak mısınız?" sorusuna Mahir Ünal'dan cevap
Mia fitz Gözde kimdir kaç yaşında Exatlon Challenge Gözde Demiral instagram halleri
Franck Ribery'nin evini soydular
Doğan Kabak yaşı kaç Exatlon Challenge Doğan Kabak aslen nereli?