BIST 118.316
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 392,05
İNTERNETHABER TV

Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık kardeşler Perde Arkası'nda

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın her hafta sundukları Perde Arkası programına bir diğer kardeş Mehmet Özışık da katıldı.

İnternethaber stüdyolarında gerçekleşen program çok neşeli geçti. Kah anılarını anlatan, kah ülke gündemindeki konuları gündeme getiren Özışık kardeşler, programın sonunda tam puan aldı. Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili sözleri üzerinde durdu. Twitter, Youtube, Facebook ve Instagram gibi hesapların kapatılmasıyla ilgili görüşlerin doğru olmadığını vurgulayan kardeşler, sosyal medyaya çeki düzen verilmesi konusunda görüş birliğine vardılar.

Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ ve Can Ataklı isimlerinin yaptıkları provakatif programların ciddiye alınmaması gereğine dikkat çeken Mehmet Özışık, Özlem Gürses'i dikkatle takip ettiğini vurguladı. Programda İsmail Saymaz da gündeme geldi. Saymaz'ın kendi yandaşları tarafından nasıl linç edildiğine vurgu yapan Hadi Özışık, yandaş, yalaka, tetikçi sıfatları ona da layık görüldü ve kendi yandaşları tarafından trol ilan edildiğini söyledi. Sivas katliamı, Başbağlar katliamı... Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili son sözleri, Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politika... Ve daha bir çok konu Perde Arkası'nda konuşuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasındaki bomba detay ortaya çıktı
Hastalanan vatandaşı ziyaret eden 4 kişi koronaya yakalandı
Evine bayrak asmak isterken elektrik akımına kapılarak öldü
Geçen yıl 17 bin kız çocuğu evlendi! 9 bin çocuk doğum yaptı 142'si 15 yaşından küçük
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem! İmzalar atılıyor ticaret kolaylaşacak
Kardeşine zorla sigara içiren Betül Aşçı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyoğlu'nda Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı! İşte o korkunç anlar
ABD'de 12 tonluk dev kaya otoyola düştü
Evde bakım maaşı alana 1000 lira ikramiye var mı?
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 tutuklama
Ormanlık alanda görünen anne ayı bakın ne yaptı
İSG, tünel çalışması için yolcularını uyardı
Gençliğim Eyvah 5. bölüm fragmanı
Kurbanlık fiyatları büyükbaş hayvan 2020 hisse fiyatı