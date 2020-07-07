Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık kardeşler Perde Arkası'nda

İnternethaber stüdyolarında gerçekleşen program çok neşeli geçti. Kah anılarını anlatan, kah ülke gündemindeki konuları gündeme getiren Özışık kardeşler, programın sonunda tam puan aldı. Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili sözleri üzerinde durdu. Twitter, Youtube, Facebook ve Instagram gibi hesapların kapatılmasıyla ilgili görüşlerin doğru olmadığını vurgulayan kardeşler, sosyal medyaya çeki düzen verilmesi konusunda görüş birliğine vardılar.

Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ ve Can Ataklı isimlerinin yaptıkları provakatif programların ciddiye alınmaması gereğine dikkat çeken Mehmet Özışık, Özlem Gürses'i dikkatle takip ettiğini vurguladı. Programda İsmail Saymaz da gündeme geldi. Saymaz'ın kendi yandaşları tarafından nasıl linç edildiğine vurgu yapan Hadi Özışık, yandaş, yalaka, tetikçi sıfatları ona da layık görüldü ve kendi yandaşları tarafından trol ilan edildiğini söyledi. Sivas katliamı, Başbağlar katliamı... Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili son sözleri, Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politika... Ve daha bir çok konu Perde Arkası'nda konuşuldu.