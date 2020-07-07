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MEDYA

Dr. Serdar Savaş cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Savaş, son zamanlarda koronavirüs ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelmişti.

Son dönemde koronavirüs hakkında yaptığı uyarılarla dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket oldularını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

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