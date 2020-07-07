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Milli Savunma Bakanlığı 'o anları' paylaştı! Terörist böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, ''Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri/Aktütün’de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu.'' açıklaması yaptı.

Terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtilen açıklamada, Aktütün mevkisinde PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu, üst taramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedildi.

"Devletin şefkatli kollarına hoş geldin"

Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dedikleri anlaşıldı.

Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı.

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