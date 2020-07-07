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Dronu gören leylek çifti yumurtayı sakladı

Adıyaman’da elektrik direğinde yuva yapan leylek çifti, kendilerini görüntüleyen dronu görünce yumurtayı korumaya aldı.

Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek köyü civarında bulunan elektrik direğine yuva yapan leylekler dron ile görüntülendi. Yerden metrelerce yükseklikte elektrik direğinin üzerine bitki ve naylon parçalarından yuva yapan leylek çifti yaklaşan dron kamerasından korktu.

Leyleklerden dişi olan yuvadaki yumurtayı gizleyerek korumaya aldı. Dron yuvaya yaklaştıkça korktukları gözlenen leyleklerden, erkek leylek bir süre sonra yuvadan uçtu. Daha sonra yine yuvaya dönen erkek leylek, dişi leylek ve yumurtayı korumaya aldı.

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