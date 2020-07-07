Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin üçüncü olması zor
Kırmızı Çizgi yorumcuları Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendirdi. Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin hedef koyduğu zaman dağıldığını söyledi ve üçüncü olmasının bile çok zor olduğunu iddia etti.
''Fenerbahçe'ye hedef koyduğun zaman dağılıyor''
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Serdar Ali Çelikler, ''Hedef konulduğu zaman Fenerbahçe'de sıkıntı var. Fenerbahçe, öyle arkadan çaktırmadan gelecek. Fenerbahçe, winner kaynaklarını kaybetti. Tekrar kazanacaklar. Dakika 20'de 3-0 yenik olabilirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye hedef koyduğun zaman dağılıyor.'' dedi.