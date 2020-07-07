Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin üçüncü olması zor

''Fenerbahçe'ye hedef koyduğun zaman dağılıyor''

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Serdar Ali Çelikler, ''Hedef konulduğu zaman Fenerbahçe'de sıkıntı var. Fenerbahçe, öyle arkadan çaktırmadan gelecek. Fenerbahçe, winner kaynaklarını kaybetti. Tekrar kazanacaklar. Dakika 20'de 3-0 yenik olabilirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye hedef koyduğun zaman dağılıyor.'' dedi.