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Havai fişek kutusu bir anda alev aldı ortalık savaş alanında döndü

Antalya’da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Davetliler etrafa saçılmaya başlayan havai fişeklerden kaçmak için adeta yarıştı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde yaşanıldığı belirtilen görüntülerde, düğün konvoyu için hazırlık yapılacağı sırada içerisinde onlarca havai fişek bulunan kutu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Fişekler bir anda etrafa yayılmaya başlayınca, konvoya katılanlar etrafa kaçmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.
Çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

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