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MEDYA

Kardeşine zorla sigara içiren Betül Aşçı'ya sosyal medyadan tepki

Pendik'te yaşayan Betül Aşçı isimli kişi, Instagram canlı yayında küçük kız kardeşine sigara içirmeye çalıştı. Aşçı'nın bu hareketi büyük tepki topladı. Betül Aşçı'nın kardeşine zorla sigara içirdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Twitter'da #BetülAşçıTutuklansın hastagi Türkiye'nin en çok paylaşım yapılan hashtag'lerinden oldu.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında kardeşine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'ya tepki yağdı.

Görüntülerde kız kardeşinin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, Betül Aşçı'nın "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları kardeşine zorla sigara içirmeye çalışan abla Betül Aşçı'nın hakkında işlem yapılması yönünde paylaşımlarda bulundu.

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