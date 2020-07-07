Osmaniye’de bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Tufanpaşa Mahallesi, Park Caddesi üzerindeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Kadir Cankurt (55) yanına oğlu Batuhan Cankurt’u da alarak emlak ofisine gelip şirketin sahibi Fahri B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Fahri B. bıçak ve kesici-delici bir aletle baba oğula saldırdı. Öğretmen Kadir Cankurt aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken oğlu Batuhan Cankurt ve Kadir Cankurt’u bıçaklayan Fahri B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kadir Cankurt ambulans ile kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kavgaya karışan Batuhan Cankurt’u ve Fahri B.’yi gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor