BIST 119.339
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 395,83
İNTERNETHABER TV

Galatasaray'da neler oluyor? Kimler gidecek kimler kalacak?

Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan ve Serdar Ali Çeliker ile Kırmızı Çizgi programı her hafta olduğu gibi futbolun nabzını tutamaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş neler yapıyor?

Trabzonspor yenilgisiyle birlikte gözünü tamamen yeni sezona çeviren Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, tam 11 isim için teklif gelirse satılabilir raporu verdi. Galatasaray’da yeni kaptan kim olacak? Son 4 maçının 3'ünü kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe, üst sıralar için umutlandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Heyecanı... Süper Lig’de geride kalan 30 hafta itibariyle Başakşehir’le Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kalmış gözüküyor. Hangi sonuçlar alındı?

Şampiyonluk yarışında haftaiçi virajı... Taraftarların yorumları ile katıldığı, futbolun konuşulduğu tek adres “Kırmızı Çizgi” bu akşam 21:00’da internet haber youtube kanalında CANLI...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı
Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Brezilya lideri koronavirüse yakalandı
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Bolu'da oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tahran yakınlarında oksijen tankı patladı: 2 ölü 3 yaralı
Havai fişek kutusu bir anda alev aldı ortalık savaş alanında döndü
Survivor Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç evli mi?
Çin'in Hunan eyaletinde sel felaketi
Osmaniye’de bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
Berkan Karabulut nereli kaç yaşında Survivor Berkan sevgilisi instagram pozları
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu
Bodrum'da korku dolu dakikalar! Yolda göçük oluştu evleri su bastı