Galatasaray'da neler oluyor? Kimler gidecek kimler kalacak?

Trabzonspor yenilgisiyle birlikte gözünü tamamen yeni sezona çeviren Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, tam 11 isim için teklif gelirse satılabilir raporu verdi. Galatasaray’da yeni kaptan kim olacak? Son 4 maçının 3'ünü kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe, üst sıralar için umutlandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Heyecanı... Süper Lig’de geride kalan 30 hafta itibariyle Başakşehir’le Trabzonspor şampiyonluk yarışında yalnız kalmış gözüküyor. Hangi sonuçlar alındı?

Şampiyonluk yarışında haftaiçi virajı... Taraftarların yorumları ile katıldığı, futbolun konuşulduğu tek adres “Kırmızı Çizgi” bu akşam 21:00’da internet haber youtube kanalında CANLI...