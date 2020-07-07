Yeni normalleşmede Kadıköy'de son durum ne?

Pandemi sonrası çarşı pazar gezdik. Lokasyon olarak İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy’ü tercih ettik.

Yeni normalleşmede bakalım neler değişti,, nelere dikkat ediyoruz? Aysu Mola ile Kadıköy turumuzda ‘Risk Metre’de bizimle olacak.