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Yeni normalleşmede Kadıköy'de son durum ne?

Aysu Mola taktı maskesini ve sırt çantasını düştü Kadıköy sokaklarına... Pandemi süreciyle birlikte hayatımızda neler değişti, yeni normalleşme sürecine uyum sağlayabildik mi?, sokaktaki vatandaş kurallara ne kadar uyuyor yerinde inceledi... İzliyoruz...

Pandemi sonrası çarşı pazar gezdik. Lokasyon olarak İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy’ü tercih ettik.

Yeni normalleşmede bakalım neler değişti,, nelere dikkat ediyoruz? Aysu Mola ile Kadıköy turumuzda ‘Risk Metre’de bizimle olacak.

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