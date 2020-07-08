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Candaş Tolga Işık: Ali Koç kendini bitiren duruş sergiledi

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, Ali Koç'un hafta içerisinde verdiği röportajda negatif görüntü çizdiğini belirtirken ''Bu röportajdaki duruşu maalesef futbol tarihinde kendini bitiren duruş. Çok üst perdeden konuşuyor.'' dedi.

''Şövalyelik yaptı''

Hafta içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yapılan söyleşiyle ilgili konuşan Çelikler, ''Başkan programa 7-8 dakika kala geldi. Biz öncesinde görüşemedik. Bir sürü mesaj geldi. Bazı sorulara cevap verdi bazılarına vermedi. İki kere Aykut Kocaman sorusunu sorduk yanıtlamadı.  'Ne kadar para verdiniz' sorusunu 'pas' geçti. Belkide gerek duymadı. Bir manşet çıkmadı şövalyelik yaptı. Aziz Yıldırım röportajından en az 3 manşet çıkardı. Fikret Orman verse manşet çıkar. Ünal Aysal da verse 5 manşet çıkar. Seçim senesi olduğu için kendisin anlatma ihtiyacı duymuş olabilir. Mesaj vermeleri lazımdı. Aday mısınız sorusuna... Aday olacağının sinyalini aldım.'' ifadelerini kullandı.

''Ali Koç'un karşısına çıkan rezil olur''

Candaş Tolga ise ''Başından beri Ali Koç'un misyonunu, duruşunu, Fenerbahçe'ye yaptıklarını beğenen biriyim ama çok açık bir şekilde itiraf etmek durumundayım son röportajı korkunç iletişim hatası. Verdiği mesaj enerjisi... Derslerine çalışmamışlar. Suçladıkları adam işinden olmuş birisi. Ali Koç'un karşısına başkana adayı olarak kim çıkacak. Çıkan rezil olur. Ali Bey de biliyor çıkamayacağını. Bu röportajdaki duruşu maalesef futbol tarihinde kendini bitiren duruş. Çok üst perdeden konuşuyor. 2020 yılının iletişim dili bu değil. Orada madara etmeye çalışmak, bir şey göstermeye çalışmaya gerek yok. Bu şekil çok yanlış. İlk defa negatif gördüm. Çok üzüldüm.'' ifadelerini kullandı.

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