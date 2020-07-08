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Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Köyü Mezarlığı yanında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisten yükselen alevleri görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tesiste büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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