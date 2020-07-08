Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de başarılı olur mu?
Kırmızı Çizgi yorumcuları Candaş Tolga Işık, Mehmet Ayan, Serdar Ali Çelikler; Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için çok yarar sağlayan bir isim olduğunu söyledi.
Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi'de futbol gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı.
Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu'nu öve öve bitiremezken; Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe'nin Emre ile başarılı olacağını söyledi.