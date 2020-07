Müge Anlı yeni FETÖ mesajları tek tek ifşa etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişiye hakkında hala bir ize ulaşılmazken geçen hafta FETÖ mesajları programa damga vurmuştu. Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajlarına yenileri eklenirken Müge Anlı yeni çıkan mesajları da tek tek ifşa etti. Yangınla ilgili ortaya atılan akıl almaz iddialar ise dehşete düşürdü.

Geçen hafta canlı yayında Erdal Özkaya'nın FETÖ mesajları damga vururken canlı yayında yeni mesajlarda çıkmaya devam etti. Müge Anlı yeni çıkan mesajları programda tek tek okudu.

Erdal Özkaya akrabası Fikriye Özkaya'ya; "Her ne sebepten olursa olsun anam ile bana gözaltı kararı çıkarsa bu kişileri şikayet et. Turgay Uzman Türkeli'nde ölmüş olsa bile şikayet et. Ali Teymen de dahil terör örgütünde diye şikayet et sonra Müge Anlı ve ekibi işleri çözüyor diye şikayet et." diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Erdal Özkaya dün savcılığa ifade verdi. Programa yaptığı açıklamada Erdal bey "Ben kendimi ifade etmeye çalışacağım. Ben kimseye iftira atmadım. İnsan acısıyla her şey yapabiliyor. Hele evlat acısı,eş acısı varsa bunun içinde kendi canını bile hiçe sayarak kendimi ateşe atarım yani ben. Herkesten özür dilerim"