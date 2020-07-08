Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kötü bir oyun sergilediğini belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Sivasspor, Şampiyonlar Ligi'ni istemiyor, Beşiktaş da 'Yazın sıcağında beni uğraştırmayın' diyor, Fenerbahçe de 'Bizi havaya sokmayın' diyor, Galatasaray da 'Biz bu sene gitmeyelim' diyor.

Gençlerbirliği 1 puana üzülmemeli. Maçın skoru 3-3, 4-4 olabilirdi. Kim kaybetseydi yazık olurdu. 5 değişiklik skorları ve oyunları çok etkiliyor. Kulübelerin savaşı oluyor. Gençlerbirliği pandemi sonrası Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında daha toparlanmış bir görüntü sergiledi. Gençlerbirliği kazansaydı, hemen hemen garantilemiş olacaktı.

''Emre seneye oynar mı?''

Emre Belözoğlu harika bir gol attı, şimdi kafalarda soru işareti olacak. 'Seneye oynayabilir mi?' İş sanki oraya gidiyor gibi ama kendi bileceği iş. Fenerbahçe için rakip oyuncuların çok etkili olmasına gerek yok. Ayakları kayar, dizleri dolanır, Falette gider Altay'a faul yapar... Altay Bayındır çok değerli bir kaleci olacak. 'Kaleci de alsanız ben oynarım' diyor.

''Dirar'ı keşke biri alsa da götürse''

Fenerbahçe'nin omurgasında 3 tamam ama 2 boş! Vedat Muriqi'ye göre takım yapılmalı, kanatlardan gidip orta yapılacak. Nabil Dirar'ı sadece sarı kart gördüğü anda gördüm. Hasan Kaldırım da tutuktu. Oyunun son bölümünde Fenerbahçe'de 6 solak vardı. Dirar'ı keşke biri alsa da götürse.''

''Skandal, berbat''

Başkan Ali Koç'u eleştiren Dilmen, ''Bu düzensizlik berbat! Fenerbahçe'nin Mart'ta bir hocayla anlaşmaması skandal! Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni yenseydi, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdi. Fenerbahçeliler de artık keyif almıyor. Fenerbahçe iki yıldır şampiyonluk yarışına hiç yaklaşmadı. Bu durum artık Fenerbahçelileri üzüyor. Fenerbahçe bu karışık düzende ligi bitirmeye çalışıyor, önünde de 9 puan var ama ışık yok. Favori de diyemiyorsun. Bu maça Fenerbahçe favori falan demedim.'' dedi.

''Bir tek Fenerbahçe'yi ilgilendirmemiş''

Dilmen, ''Fenerbahçe'nin hala hedefinin olduğunu bilmemesi tuhaf! Rakip 4-1, 5-1 kazansa bir şey demezsin. 10 dakika başka, 20 dakika başka oynuyorlar. Gençlerbirliği de öyle. Büyük takımlar ceza kesici olabiliyor. Bu maç alt tarafı, üst tarafı ilgilendirirken, bir tek Fenerbahçe'yi ilgilendirmemiş.'' şeklinde konuştu.