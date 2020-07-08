BIST 119.319
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 397,28
YEREL

Koronavirüs ter yoluyla bulaşır mı? Recep Tekin açıkladı

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin "Koronavirüs ter yoluyla bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi önemli açıklamalar yaptı.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşma tartışmalarına açıklık getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bulaş yolları her geçen gün yeni tartışmalara yol açıyor. Bilimsel verileri olmamasına rağmen halk, birçok bulaş yollarının olduğuna inanıyor.

Bu bulaş yollarından biri de 'koronavirüsün terden de bulaştığı' yönündeki iddialar oldu.

İddialara açıklık getiren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşmadığını ifade etti ve şu açıklamayı yaptı:

Koronavirüsün bulaş yolunun nefesten çıkan damlacıklarla oluştuğunu söyleyen, Prof. Dr. Recep Tekin, bulaş yollarının engellemesinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymakla olabileceğini hatırlattı. Tekin, "Koronavirüsün asıl bulaş yolu tabi ki damlacık yolu. Öksürük ve hapşırma yoluyla daha çok bulaşıyor. Terle ilgili şu anda herhangi bir bulaş söz konusu değil. Biz toplum olarak eğer sosyal mesafeye dikkat ediyorsak, aradaki mesafeyi koruyorsak bulaş yolunun önüne geçmiş olacağız. Ama terli bir insanın teriyle temas etmesi sonucu koronavirüsün bulaşmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Terli bir insana temas edecek seviyeye yaklaşıyorsak, damlacık yolu mesafesini korumadığımız için bulaş olursa ancak bu şekilde bulaş olacaktır. Aksi halde terle ve buna benzer bir vücut sıvısıyla kolay kolay bulaş olmadığını şu anki bilgilerimizle söyleyebiliriz" dedi.  

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzenine sigara içiren kızın ailesi ilk kez konuştu
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı! 'Kaç kadeh kırıldı unutamadım'
Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi
Albayrak çiftine hakaret eden şüpheli kendini böyle savundu
Kılıçdaroğlu’nun aklından aday olarak kim geçiyor?
Fatih Terim'i çıldırtan Onyekuru gerçeği! Meğer yönetim ödeme yapmamış
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'un teröristleri! İstanbul’da 'drift', 'makas' ve 'hız' terörü kamerada
Koronavirüsü ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp böyle göbek attılar
Zeynep Ilıcalı kaç yaşında Acun Ilıcalı'nın 2. eşi ve çocukları kimdir?
13 kurşunlu yol verme cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı yeni FETÖ mesajları tek tek ifşa etti
Konut faizleri düştü satışlar üçe katlandı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu
Aşure günü hangi gün başlıyor 2020 aşure orucu tutulur mu?