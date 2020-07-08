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Koronavirüsü ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp böyle göbek attılar

Son bir aydır korona virüs pozitif vaka sayısındaki artış ile başı çeken Bursa'da kendini bilmez kişilerin toplu halde düzenledikleri eğlenceler "bu kadarına da pes" dedirtti.

Son bir aydır korona virüs pozitif vaka sayısındaki artış ile başı çeken Bursa'da kendini bilmez kişilerin toplu halde düzenledikleri eğlenceler "bu kadarına da pes" dedirtiyor. Son olarak Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde korona virüs yokmuşcasına yapılan davullu zurnalı sokak eğlencesi akıl tutulmasının boyutunu gözler önüne serdi.

Ne bakan dinliyorlar ne de cezadan korkuyorlar

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her gün sayılarla ortaya koyduğu Korona virüs son bir aydır başta Bursa olmak üzere bazı illerde artışa geçmişti. Bursa'da pozitif vaka sayısındaki hızlı artış başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ürkütmüş, hatta sosyal medya hesabından şehirde sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan toplu eğlence ve asker uğurlama görüntülerini paylaşmıştı.

Koca, vatandaşları maske tatmaları, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarmıştı.

Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı tedbirlere rağmen sayfiye yerlerinde toplu eğlenceler ve kuralların hiçe sayılması dikkat çekiyor. Kumla Mahallesi sahilinde vatandaşlar gece yarısı davul zurna eşliğinde koronaya inat dakikalarca göbek atıp kurallara uymadan eğlenmeye devam ettiler. Sosyal medyadaki görüntüleri izleyen vatandaşlar, "Biz aylardır korona virüs tedbiri için eve boşuna mı kapandık" diye de yorum yaptılar.

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