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Dünyanın en zehirlisi! Böyle kaydetti

Antalya'da hobi için su altı görüntülerini kayda alan Kılıç Coşkun, dünyanın en zehirli balığını görüntüledi. Hint Okyanusu'nda yaşayan aslan balığını kentin simgesi olan falezlerde görüntüleyen Coşkun, o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Antalya'da amatör olarak su altı görüntülemesi yapan Kılıç Coşkun, Yat Limanı'ndaki Mermerli Plajı ve Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde dalış yaptı. Kamerasıyla su altındaki canlıları görüntüleyen Coşkun, Akdeniz'de istilacı tür olarak adlandırılan aslan balığını görüntüledi. Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz dibinde yavaş hareket ederek diğer türdeki balıklarla görsel şölen oluşturdu.

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