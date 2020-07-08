Dünyanın en zehirlisi! Böyle kaydetti

Antalya'da amatör olarak su altı görüntülemesi yapan Kılıç Coşkun, Yat Limanı'ndaki Mermerli Plajı ve Karaalioğlu Parkı altındaki falezlerde dalış yaptı. Kamerasıyla su altındaki canlıları görüntüleyen Coşkun, Akdeniz'de istilacı tür olarak adlandırılan aslan balığını görüntüledi. Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz dibinde yavaş hareket ederek diğer türdeki balıklarla görsel şölen oluşturdu.