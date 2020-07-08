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İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı!

İZMİR'de cami minarelerinden müzik çalınması provokasyonlarına bir halka daha eklendi. İtalyan komünist marşı Çav Bella ve Selda Bağcan’ın “Yuh Yuh” şarkılarından sonra bu kez de minare haporlörlerinden Müslüm Gürses'den "Unutamadım-Kaç Kadeh Kırıldı” şarkısı çalındı.

İzmir'de “cami minaresinden müzik çalma” provokasyonuna bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir camiden Müslüm Gürses’in “Unutamadım-Kaç Kadeh Kırıldı” şarkısı çalındı. Olaya görevli bekçiler müdahale etti.

Çav Bella ve 'Yuh Yuh'tan sonra...

İzmir’de bazı camilerde İtalyan komünist marşı Çav Bella ve Selda Bağcan’ın “Yuh Yuh” şarkılarının çalınmasının yankısı sürerken bir olay daha Karşıyaka’da yaşandı.

Gece 03:30'daki provokasyona bekçiler müdahale etti

Gece saat 03:40 sularında Örnekköy’de, Zübeyde Hanım Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan camiden Müslüm Gürses’in ‘Unutamadım’ parçası çaldı. Vatandaşların şikayeti üzerine bekçiler olaya müdahale etti.

Cep telefonlarına kaydettiler

Çevrede yaşayanlar olayı telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada bir anda yayıldı ve tepki yağdı... 

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