Süleyman Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde: ''Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelimiz burada kurs görecekler. Kullanılacak araçların dış tasarımları, içeriği tasarlandı. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız inşallah hemen sahaya inecekler. Burada Jandarmamızın çevre timleri vardı, orada da bu timleri Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timine çevirdiğimizi ifade ettim. Böylece burada bir entegrasyonu gerçekleştirmiş olduk.

'Haydi' uygulaması

Bu birime ihbar yapabilmek amacıyla 'Haydi' uygulamanın yazılımına başlanıldı. Bu uygulamada inşallah en geç Eylül başında hayata geçecek. Bu uygulamayla ilgili daha önce uyuşturucu ihbarlarıyla ilgili geliştirdiğimiz uygulamada olduğu gibi, kadına şiddette kullandığımız yazılımla ilgili 'Haydi' uygulamasıyla cep telefonuna indirdikten sonra sistemimize kaydoluyor. Doğa ile ilgili ise veya hayvana karşı suçsa ona göre seçiliyor. İstenirse fotoğraf eklenerek sistem üzerinden otomatik olarak yollanılıp ihbar tamamlanıyor. Şu an yazım aşaması devam ediyor inşallah 1,5 aylık süreç içerisinde Eylül'ün başında devreye girmiş olacak.