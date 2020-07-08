Van Gölü'nde kaybolan tekne bulundu!

Günlerdir arama çalışmaların devam ettiği Van Gölü'ndeki kayıp tekneye ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İçinde 55 kişinin olduğu değerlendirilen ve şimdiye kadar 13 göçmenin öldüğü tekne bulundu.

Tekne, gölün 107 metre derinliğinde bulundu.

Tekne çıkarılacak

Van Valiliği, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır." açıklamasını yaptı.