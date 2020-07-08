Fransa'da kaçan boğa araca bindirildi görüntüler izlenme rekoru kırdı

Fransa'nın Camargue bölgesindeki Cailar kasabasında D979 otoyolu üzerinde, sahibinden kaçan bir boğa, üstü açık aracın arka koltuğunda sahibine geri teslim edildi. O anlar otoyolda seyir halinde seyehat eden Anthony Mathieu'nin objektifine takıldı. Mathieu; "Camargue'de pek çok olağandışı şey görüyoruz ama bu bir ilkti." açıklamasını yaparak şaşkınlığını dile getirdi.