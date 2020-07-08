Murat Övüç: 'Nakşibendi tarikatında sohbete dahil oldum'

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, özel hayatıyla ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu! Ertem Şener’in 'Sorgu Odası' programına katılan Övüç, gay olduğunu ilk ne zaman anladığını anlattı.

Murat Övüç açıklamasında "Ortaokul dönemindeydim. Sırada yan tarafımda oturan bir arkadaşım vardı. Erkekti.

O bize geliyordu, ben ona gidiyordum. Ben sürekli onunla ilgileniyordum. O dönemde genç çocukların yaptığı şeyleri yapmıyorduk. İlk birlikteliğimi 19 yaşımda yaşadım. Ben evlilik de yaşadım. Benim biseksüel miyim ne b.k olduğum belli değil" dedi.

'NAKŞİBENDİ TARİKATIYLA SOHBETE GİTTİM'

Övüç açıklamasında şunları söyledi: "Allah'ı çok seviyorum. Hep cehenneme gideceğim yanacağım düşünüyorum. Nakşibendi tarikatında sohbete dahil oldum kendimi geri çekiyorum hoca var. Hoca 'gelsene evladım böyle' dedi. Hocam dedim ben günah işliyorum... Hoca sakın dedi sakın onu bir tek Allah bilir dedi"

Murat Övüç sevgilisiyle ilgili açıklama da yaptı. Övüç açıklamasında "12 yıllık sevgilim benim tüm paramı o finanse ediyor. Her şey seks değil" dedi.