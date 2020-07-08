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Korona virüs denetiminde ilginç anlar

EDİRNE İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Korona virüs Tedbirleri Kapsamında” gerçekleştirilen denetimlerde, polisi gören vatandaşların birçoğu ceplerinden, kollarından ve poşetlerinden çıkardıkları maskeleri kısa sürede takmaya çalıştı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge göndermesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

İşlek cadde de maske denetimi

Polis, sağlık, tarım ve zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde maske uygulaması yapıldı.

Maskeler, cepten ve poşetten çıktı

Maskeyi çenesine ve koluna takan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldıktan sonra maskelerini doğru şekilde taktı. Birçok vatandaşın maskesini cebinde, kolunda ve poşetlerde taşıdığı ayrıca polisi görünce kısa sürede maskeyi takmaya çalıştıkları görüldü.

Polisi görünce sosyal mesafeli sohbete başladılar

Caddenin bir köşesinde sohbet eden 6 kişilik arkadaş grubu ise, polis ekiplerini görünce maskelerini takarak sosyal mesafe düzenine geçip sohbet etmeye devam etti.

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