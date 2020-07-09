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Ataşehir’de pes dedirten görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak göbek attılar

İSTANBUL Ataşehir’de Roman asıllı vatandaşların toplu halde düzenledikleri düğün bu kadarına da pes dedirtti. Düğünde sosyal mesafe hiçe sayılarak göbek atıldı. Mahalle düğününde hiç kimsenin maske takmaması ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Korona virüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı. Ataşehir’de Roman asıllı vatandaşlar tarafından açık alanda yapılan düğünde sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak dip dibe göbek atıldığı görüldü. Mahalle düğününde hiç kimsenin maske takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün cep telefonu kameralarına yansıdı.

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