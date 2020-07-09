TOGG'dan yerli otomobile ilişkin yeni paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) resmi sosyal medya hesaplarından yerli otomobile ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda '#YeniLigGemlik' etiketiyle, "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadelerine yer verildi.

Saat 18.07'de paylaşılan görüntüde, "Zemin etütleri, ÇED raporu, teşvik belgesi, imar izni, inşaat ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve 'inşaat başlangıç töreni' için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor.

Söz konusu paylaşımın saat 18.07'de yapılması, inşaat başlangıç töreninin de 18 Temmuz'da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi ve çok sayıda yorum yaptı.