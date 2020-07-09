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Habertürk'te sinirler gerildi! CHP'li vekili sinirlendiren çıkış

Habertürk'te baro tartışması yine stüdyoda sinirleri gerdi. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili tartışmada gazeteci Süleyman Özışık'ın 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını hatırlatması üzerine CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır çileden çıktı.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı bir kez daha AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyondan geçerek Meclis'e getirilen barolarla ilgili kanun tasarısı ele alındı.

FETÖ'nün siyasi ayağının da tartışıldığı programda gazeteci Süleyman Özışık ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır karşı karşıya geldi. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili gazeteci Barış Yarkadaş'ın açıklamalarını hatırlatan Özışık, 15 Temmuz gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tankların karşısında durmak yerine kaçtığını söyledi.

Özışık'ın bu sözlerine "sizde akıl yok" diyerek hakaretle cevap veren CHP milletvekili Başarır, stüdyoda gerginliğe neden oldu.

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