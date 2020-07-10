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Sarıyer’de 500 metrekarelik alan alev alev yandı 1 kişi gözaltında

SARIYER Ayazağa’daki 500 metrekarelik ormanlık alanda yangın çıktı. Alev alev yanan orman, itfaiye ve orman ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 500 metrekarelik alana müdahale etmeye başladı.

1 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin yangın söndürme helikopteri ile havadan ve karadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangını çıkarttığı iddia edilen bir şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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