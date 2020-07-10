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Alg patlaması yaşanan göl yeşil örtüyle kaplandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde daha önce balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti’nde meydana gelen alg patlaması sonrası göl yeşil örtüyle kaplandı. Göletin bulunduğu köyde yaşayan vatandaşlar durumdan endişeli olduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyü Çatak Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz aylarda toplu balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti’nde alg patlaması meydana geldi. Yaşanan olayın ardından gölün üzeri yeşil örtüyle kaplandı. Balık ölümlerinin ardından alg patlamasıyla gölün üzerinin tamamen yeşil örtüyle kaplanması köylüleri tedirgin etti. Gölete gelen suyun bulunduğu yerde kendilerinin kullandığı şebeke suyu olduğunu söyleyen köylüler, yetkililerden araştırma yapılmasını istedi.

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