Patlama devam ederken ''moral yemeği'' yediler!

Fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a ‘moral vermek için’ yedikleri yemekten bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Fabrikada patlama devam ederken moral yemeği yenmesi inanılır gibi değil. İnsanlar can pazarı yaşarken siyasi rant peşine düşüldü. MÜSİAD'ın yapması gereken oradaki acı paylaşmaktı! Perde Arkası programında Hadi Özışık ve Abdurrahman uzun bu konuyu masaya yatırdı...

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