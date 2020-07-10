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Konya’da iki grup arasında silahlı kavga kamerada

Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü yoldan geçen olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Meram İlçesi Kadınlar Pazarı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar tarafından açılan ateş sonucu A.C. (32), C.K. (47), H.S. (57), B.B. (33) ve N.B. (37) ile o sırada yoldan geçen E.T. (39), M.Ş. (16), İ.Y. (22) ve Z.Y. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılardan bazıları özel araçlarla bazıları da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.Ç. ile C.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tabanca ele geçirilirken, olaya karıştıkları belirlenen M.A.Ç., H.Ç. N.B., B.B. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan, iki grup arasında yaşanan silahlı kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, tarafların dükkanların önünde birbirine ateş etmesi, çeşitli yerlerinden vurulduktan sonra sendeleyerek olay yerinden uzaklaşmaları ve vatandaşların kaçışmaları yer alıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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