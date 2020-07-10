Yargıtay'ın skandal kararı! Cuma Obuz İle Haftaya Bakış
Her hafta olduğu gibi Cuma Obuz, haftanın önemli gelişmelerini sizler için yorumlamaya devam ediyor. Gündemde ne yok ki! Sosyal medya düzenlemesinden kadına şiddete kadar pek çok konunun analiz edileceği Haftaya Bakış programını sakın kaçırmayın...
Cuma Obuz İle Haftaya Bakış'ın bu hafta gündemi yine dopdolu...
*Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ihmal var mı?
*Binali Yıldırım'ın eşi Seniha Yıldırım'a yapılan hakaret davası sonuçlandı mı?
*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışı nasıl sonuçlanacak?
*Yargıtay'ın skandal kararı için ne düşünüyorsunuz?
*İstanbul Sözleşmesi iptal edilecek mi?
*İletişim Başkanlığı neden hedefte?
*Bay Yanlış dizi analizi
Cuma Obuz ile Haftaya Bakış 10 Temmuz Cuma akşamı saat 21:00'de yayında...