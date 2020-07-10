Ozan Güven şimdi yandı! Dayağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un adli tıp kurumu raporu tamamlandı. Sözcü gazetesi Deniz Bulutsuz’un darp edildiği o görüntülere ulaştı.

Görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medyada Ozan Güven’e tepkiler çığ gibi büyüdü.