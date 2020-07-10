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Ozan Güven şimdi yandı! Dayağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Oyunculuğuyla takdir toplayan Ozan Güven'in sevgilisini darp ettiği görüntüler herkesi şoke etmişti. Yeni ortaya çıkan görüntüler, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İşte Ozan Güven'ın, sevgilisi Deniz Bulutsuz'un vücudundaki darp izleri...

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un adli tıp kurumu raporu tamamlandı. Sözcü gazetesi Deniz Bulutsuz’un darp edildiği o görüntülere ulaştı.
Görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medyada Ozan Güven’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

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