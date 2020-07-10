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Danıştay Ayasofya için kararını verdi! Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı

Türkiye'nin beklediği karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararını iptal etti... Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının önünü açan karar oy birliğiyle alındı...

AYASOFYA'nın cami olarak ibadete açılması için tüm gözlerin çevrildiği  Danıştay 10. Dairesi kararını verdi. Danıştay, 86 yıl önceki Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti..

Ayasofya'da ibadet yolu açıldı

Gerekçeli kararda Ayasofya'nın vakıf malı olduğu ve cami olarak ibadete açık olduğu belirtilen kararda cami dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı belirtiliyor.

Erdoğan Ulusa Sesleniş yapacak...

Böylece Ayasofya’nın cami olarak hizmete açılmasının önündeki engel de kalkmış oldu. Ayasofya'nın cami olarak açılmasıyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Erdoğan bu akşam 20:53'te Ulusa Sesleniş konuşması yapacak... 

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