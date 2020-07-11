Prof Dr Nevzat Tarhan'dan Mabel Matiz tepkisi! O soruyu soran haindir

YKS'de, Türkçe bölümünde sorulan Mabel Matiz sorusu gündemde tartışmalara sebep oldu. ÖSYM,, 'Mabel Matiz' sorusu için inceleme kararı çıkarttı. Karar ne kadar doğru? Prof Dr Nevzat Tarhan’dan Mabel Matiz yorumu! Nevzat Tarhan'dan LGBT açıklaması..

Sosyal medya gençleri dejenere mi ediyor? Gençlik nereye evriliyor? Sosyal medyada 'ayrıştırıcı' dil artıyor mu? Sınav sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kaldı.

Öğrenciler tercih yaparken dikkat! Nasıl doğru tercih yapılır? Anne-Babalara Tavsiyeler Prof Dr Nevzat Tarhan’dan çarpıcı açıklamalar bu akşam 22:00’da internethaber youtube kanalında!